Kumdan kale oyunu

MALZEMELER

Karton, renkli kalemler, yapıştırıcı, makas ve kum (Kum yoksa eğer tuz, küçük boncuklar veya krapon kâğıdı da olabilir.) Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber deniz kenarında görkemli bir kaleniz olduğunu hayal ediniz. Nasıl bir kale olurdu, kaç katlı olurdu, dışında neler olurdu… Bunların hepsini sizin hayal gücünüze bırakıyoruz bu oyunda. Daha sonra hayalinizdeki kaleyi bir kartona çiziniz. Dilediğiniz gibi boyayabilir ve tasarlayabilirsiniz. Çizdikten sonra kalenin kenar çizgileri üzerinden yapıştırıcı ile geçiniz. Ve kartonun üzerine kumu serpiştiriniz. Serpiştirdikten sonra kalan kumları bir yere dökünüz ve kaleniz hazır!