Kumdan kale oyunu
Bir çocuğun hayal gücünün gelişimi ve hayal kurmaya başlaması, oyun çağıyla birlikte başlar. Kendi dünyasını hatta dünyalarını yaratarak kendini ifade etmek için ilk adımlarını atar. Bu yüzden hayal kurarak oyun oynamak çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahiptir.
21 Eylül 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Karton, renkli kalemler, yapıştırıcı, makas ve kum (Kum yoksa eğer tuz, küçük boncuklar veya krapon kâğıdı da olabilir.) Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
İlk olarak çocuğunuzla beraber deniz kenarında görkemli bir kaleniz olduğunu hayal ediniz. Nasıl bir kale olurdu, kaç katlı olurdu, dışında neler olurdu… Bunların hepsini sizin hayal gücünüze bırakıyoruz bu oyunda. Daha sonra hayalinizdeki kaleyi bir kartona çiziniz. Dilediğiniz gibi boyayabilir ve tasarlayabilirsiniz. Çizdikten sonra kalenin kenar çizgileri üzerinden yapıştırıcı ile geçiniz. Ve kartonun üzerine kumu serpiştiriniz. Serpiştirdikten sonra kalan kumları bir yere dökünüz ve kaleniz hazır!