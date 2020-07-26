Kumla Sahili’nde kural yok! 'Corona virüs olsaydı ilk bana bulaşırdı'

Bursa’da hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan Kumla Sahili’nde, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu. Dünya genelinde milyonlarca vaka görülmesine ve yüz binlere kişinin hayatını kaybetmesine rağmen pandemi tedbirlerinin hafife alınması vatandaşların tepkisine yol açtı. İstanbul’dan Kumla Sahili’ne tatile gelen Arda Yılmaz (22), “Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı” derken sahilde esnaflık yapan Özge Demir, “Önlemler yeterli ama insanların duyarlılığı yetersiz” sözleriyle kurallara uymayanlara tepki gösterdi.

Hava sıcaklığının 32 dereyi bulduğu kentte vatandaşlar, serinlemek için Kumla Sahili’ne akın etti. Binlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Bazı kişiler denizde topla oynarken, bazıları ise okey oynadı. Sahildeki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

İstanbul’dan tatil için gelen Arda Yılmaz koronavirüsün olmadığını savundu. Yılmaz, "İstanbul’dan geldim. Sahilimiz çok güzel. Her gün burada yüzüyorum. Hiçbir sıkıntı yok, virüs yok. Virüs olsaydı, ilk önce bana bulaşırdı. İnsanlar tıklım tıklım burada ve kimsede maske yok. Zaten maskeyle de yüzülmez. Ben kimseye virüs bulaştığını da duymadım. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Rahat rahat yüzebilirler. Sahilde sosyal mesafe yok. Geçen hafta daha da kalabalıktı. İnsanlar geldiği zaman yan yanalar, top falan oynuyorlar. Buna rağmen birine virüs bulaştığını duymadım. Aslında sağlıklı ortam değil. İnsanların arasında 1 metre mesafe olması lazım ama insanların yapacağı bir şey yok. Virüs de yok. İnsanlar gayet rahatladı. Kimsenin bir korkusu yok. Hiç tedirgin değilim. Babam kronik hasta. Zamanında korktuğumuz için tedbirlerimizi aldık. Ancak baktık ki virüs yok, denize giriyoruz hiçbir sıkıntı yok. Bu yüzden babam da ben de tedbirleri bıraktık. Maske yasağının da kaldırılmasını rica ediyorum” dedi.

'Sıcakta maskeyle dolaşmak çok zor'

Sahilde esnaflık yapan Özge Demir, “Önlemler yeterli ama insanların duyarlılığı yetersiz. Yetkililer ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, fakat insanlar çok bunaldı. İnsanlar ister istemez kurallara uymakta güçlük çekiyor. Maskeyle gezmeye çalışıyorum ama sıcakta çok zor oluyor. Maskenin ne kadar sağlıklı olduğu konusu da tartışılır” diye konuştu.

"Maske takmaya özen gösteriyoruz"

Kumla'dan sezonluk ev kiraladığını belirten İskender Candan, "İnsanların birbirini koruması gerekiyor. İnsan kendini korumazsa başkası onları korumaz. Biz maskesiz çıkmamaya dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz. İnsanların umursamaz tavırları bizleri de tedirgin ediyor. Polisler burada geziyor. Gerekli uyarıları yapıyorlar. Yolda gezenleri maskesiz gezmemeleri için engelliyorlar. Sahildeki insanların uyarılara dikkat etmesi gerekiyor" dedi.