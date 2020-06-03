İçişleri Bakanlığı, CHP'nin 24'üncü dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya'nın Kumluca Belediyesi ile ilgili 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla ilgili inceleme başlattı. Sapan müfettişlere ifade verirken, Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu, iddiaların iftira olduğunu savunup, Yıldıray Sapan hakkında Kumluca Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yıldıray Sapan, 21 Mayıs günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, ''Kılıçdaroğlu haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Fakat Kumluca Belediyesi'nin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor. KK'ya bir Rus atasözünü hatırlatayım; Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" dedi. Yıldıray Sapan, paylaşımında Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu da etiketledi.

Müfettişler Antalya'da

İçişleri Bakanlığı, Sapan'ın bu paylaşımındaki iddiaların, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve birçok kişi tarafından sosyal medyada gündeme getirilmesi üzerine inceleme başlattı. Bakanlığın söz konusu iddiaları incelemek üzere görevlendirdiği müfettişler Antalya'ya geldi.



