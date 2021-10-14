Ümitcan Uygun ve arkadaşları ile geceyi aynı evde geçiren Esra Hankulu’nun ölümü vakasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp raporunda genç kadının künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Gündemi oldukça meşgul eden olayın ardından Künt kafa travması nedir? Künt kafa travması nasıl olur? araştırmaları da yoğunlaştı…

KÜNT KAFA TRAVMASI NEDİR?

Künt travma, vücuda alınan darbe, yaralanma veya fiziksel saldırı nedeniyle oluşmaktadır. Künt kafa travması da alınan darbenin kişinin kafasına geldiğini ifade eder. Kuvvet travması olarak da bilinen künt travma, kimi zaman yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilmektedir. Bununla birlikte, yüksekten düşme künt travmaya neden olabilir ve düşme hızı ile düşülen yerin yüksekliği de travmanın derecesinde farklılığa neden olur.

Künt travma aynı zamanda sıyrıklar, kontüzyonlar, laserasyonlar ve / veya kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.





KÜNT TRAVMA NEDEN OLUR?

ABD'de yaralanmalar arasında en sık görülen künt travma pek çok sebepten oluşabilir. Yüksekten düşme en bariz örnek iken, yayalara araba çarpması ve motosiklet kazaları da sıklıkla künt travmaya neden olmaktadır. Bunların yaralanması genelde yüksek hızla duvara çarpmayla ilgilidir.

ESRA HANKULU’NUN ÖLDÜĞÜ OLAYIN GEÇMİŞİ

Emniyet ekipleri, gelen ihbar üzerine Ankara Mamak’ta Akdere Mahallesi'nde gittiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda ise cansız bedenin Esra Hankulu’na ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri soruşturmayı derileştirdi ve tanıkların verdiği ifadelerden, genç kadının en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilk belirlemelere göre Esra Hankulu'nun ölüm nedenini uyuşturucu kullanımından kaynaklı olarak kayıtlara geçti.

Fakat, ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği aktarıldı. Arkadaşlarının o gece Esra Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri bilgisine ulaşıldı.

Polise ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da o evde olduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler.

Gelen son dakika haberine göre; Esra Hankulu’nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun’un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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