Kunta Kinte tarifi: Kunta Kinte nasıl yapılır?

Çay ve kahvenin yanına en çok yakışan lezzetlerden birisi de Kunta Kinte tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için Kunta Kinte tarifi arıyor ya da Kunta Kinte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kunta Kinte yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kunta Kinte tarifi

Kunta Kinte malzemeleri

4 yumurta

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

2 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

2 dolu su bardağı un

Kalıbı yağlayacak kadar tereyağı

Kunta Kinte yapılışı

Öncelikle bir kapta şeker ve yumurtaları çırpın ardından sütü ve sıvı yağ ilave edin ve çırpmaya devam edin. Kakaoyu karışıma ekleyin ve çırpmaya tekrar devam edin. Kıvama gelince bu karışımın 1 bardağını ayırın ve kalan malzemeleri kaba ekleyip keki çırpmaya devam edin. Orta boy bir kek kalıbını tereyağıyla yağlayın. Hazırladığınız karışımı kalıba dökün ve 180 derece ısıda 20-25 dakika keki pişirin. Kek piştikten sonra biraz dinlendirin. Kekin sıcağı geçtikten sonra ayırdığınız 1 bardaklık karışımı keke dökün. Süsleme yapmak isterseniz kekin üzerine Hindistan cevizi serpiştirin.



