Türkiye Kuraklık yüzünden telef olmak üzeredeyken kurtarıldılar

Kuraklık yüzünden telef olmak üzeredeyken kurtarıldılar

Türkiye

Kuraklık yüzünden telef olmak üzeredeyken kurtarıldılar

Kuraklıklar nedeniyle Ömerli Barajındaki su seviyesi 16.87'ye kadar gerilemesiyle on binlerce yavru balık da telef oldu. Ekipler yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştı. On binlerce yavru balık derin sulara bırakıldı.

04 Ocak 2021, Pazartesi 12:42 Son Güncelleme:
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Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da da kuruyan Ömerli Barajı'nın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Baraj sularının çekilmesiyle su birikintileri oluştu.

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Su birikintilerinde telef oldular 

Oluşan su birikintilerinde "sazan, kefal, yayın, levrek" türlerinde on binlerce yavru balık mahsur kaldı. Su birikintilerinde oksijen yetmezliğiyle balıkların bir kısmı da telef oldu. İhbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibi harekete geçti.

Kurtarmak için zamanla yarıştılar 

Ekipler su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıkları kepçeler ile yakaladıktan sonra kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu on binlerce yavru balık özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan yavru balıkları kurtarma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.

"Yavru balıkların öldüğünü gördük"

Barajda yavru balıkların öldüğünü gören Fatih Ağırkan, "Ömerli Barajının kenarında vakit oldukça zaman geçiriyoruz. Baraj suyunun aşırı derecede çekilmesi sonucu öbek adı verilen su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde balık yavrularının öldüğünü gördük. Ekipler ve gönüller olarak yavru balıkları kurtarma operasyonu düzenledik. Pendik Belediyesine ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibine teşekkür ederim. Mahsur kalan on binlerce balığı ölmeden derin sulara bıraktık. Geleceğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

"On binlerce yavru balığı derin sulara bıraktık" 

Kuruyan barajda yavru balıkları kurtarma ekibinde görev alan Naim İbiş, "Ömerli Barajının Emirli bölgesinin tamamı geçtiğimiz aylarda suyla doluydu. Suların çekilmesiyle, oluşan su birikintilerinde yavru balıklar mahsur kaldı. Mahsur kalan on binlerce yavru balığı, belediye ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımızla kurtararak derin sulara  bıraktık. İnşallah su sorunumuz en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

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