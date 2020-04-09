Dünya Kurallara uymadılar 7 bin kişi ile kutlama yaptılar

Kurallara uymadılar 7 bin kişi ile kutlama yaptılar

Dünya

Kurallara uymadılar 7 bin kişi ile kutlama yaptılar

Dünya corona virüsle mücadele edip önlemler almaya devam ederken, Türkmenistan 7 bin kişi ile kutlama yaptı.

09 Nisan 2020, Perşembe 13:16 Son Güncelleme:
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Corona virüs (Covid-19) kelimesinin kullanılmasının yasaklandığı Türkmenistan’da Dünya Sağlık Günü, 7 bin kişiyle kutlandı. Türkmenistan Devlet Haber Ajansı, o kutlamalara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Corona virüs nedeniyle vaka sayıları ve ölümler her geçen gün artıyor. Virüsün görüldüğü ülkelerin neredeyse tamamı yayılmayı önlemek için gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. Türkmenistan’da ise bu tedbirlerin tam olarak alınmadığı görüldü. Ülkede 3 bin 500’ü başkent Aşkabat’ta olmak üzere 7 bin bisikletçiyle Dünya Sağlık Günü kutlandı. Etkinlikler kapsamında güreş ve jimnastiğin yanı sıra, tenis, basketbol, futbol, voleybol ve satranç müsabakaları gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde ise ‘sosyal mesafe kuralının’ uygulanmaması dikkat çekti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkmenistan yönetiminin, ülkede ‘Corona Virüs’ kelimesinin kullanımını yasakladığını duyurmuştu.

DHA


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