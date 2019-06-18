Regaib, Mirac, Berat Kandili ve son Olarak Kadir Gecesi'ni geride bıraktık. Ramazan Bayramı'nın üzerinden de 12 gün geçti. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı ve Mevlid Kandili bulunuyor. Milyonlarca Müslüman 2019 yılının son dini günlerini araştırıp hangi tarihe denk geldiklerini merak ediyor.

MEVLİD KANDİL NE ZAMAN?

Mevlid Kandili her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak edilir. 2019 yılında ise bu hayırlı gün 8 Kasım 2019 Cuma gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’üncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan “Kurban Bayramı'nda da kesintisiz dokuz gün tatil olacak mı?” sorusunu soracaktır... Bu konu ancak ağustos ayında netleşecek...

Kurban Fiyatları ise henüz belli olmadı.