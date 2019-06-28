İslam alemi nefesini tuttu Kurban Bayramı'nı bekliyor. Temmuz ayı geçtikten sonra ağustosta heyecan katsayısı daha da artacak. 9 gün tatil beklentisi iyice artarken şu sıralar "Kurban Bayramı ne zaman?" araması popüler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bu yıl; Kurban Bayramı'nda açıkta kalan gün sayısı iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’üncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan “Kurban Bayramı'nda da kesintisiz dokuz gün tatil olacak mı?” sorusunu soracaktır... Bu konu ancak ağustos ayında netleşecek...

Kurban Fiyatları ise henüz belli olmadı.