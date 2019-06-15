Kurban Bayramı ne zaman? Mevlid Kandili hangi tarihte?

Ramazan Bayramı'nın üzerinden bir hafta geçti. İslan dinine gönül veren vatandaşlar şimdi önümüzdeki Kurban Bayramı'nı ve Mevlid Kandili'nin ne zamanını araştırıyor. İşt konuyla ilgili detaylar.

MEVLİD KANDİL NE ZAMAN?

Mevlid Kandili her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak edilir. 2019 yılında ise bu hayırlı gün 8 Kasım 2019 Cuma gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.