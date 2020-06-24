Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu. Bakan Koca, ''Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?'' sorularına yanıt verdi.
24 Haziran 2020, Çarşamba 20:40 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?'' sorularına açıklık getirdi.
Bakan Koca'nın açıklamaları:
''Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre düşük olduğunu görüyoruz, hastane yükünün az olduğunu da görüyoruz, önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulunda gündeme almadık. Bu döneme 'Kontrollü Sosyal Hayat' demiştik. Bu hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Bu dönemde virüsle karşılaşmamızın yolu; maske, mesafe ve el temizliği.
Vaka sayıların il bazında açıklanmasında sorun yok. Özellikle turistik bölgelerimizin vaka sayılarını önümüzdeki günlerde açıklamış olacağız. il hıfzıssıhha kurulları bütün illerdeki vaka sayılarını ve değişimlerini biliyorlar. Kararları da bu doğrultuda alıyorlar.
Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.''