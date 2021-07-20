Milyonlarca Müslüman bayramda kurban kesmek için hazırlıklarını tamamlarken, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi sorusu sık sık araştırılıyor. Kurban kestikten sonra kılınan namaz konusunda dini kitaplarda kesin bir hüküm bulunmazken, “Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?” sorusuna cevabı Diyanet İşleri başkanlığı verdi…

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı en net cevabı vermektedir. Diyanet’in resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurban namazı diye bir namaz bulunmamaktadır.

Kurban kestikten sonra namaz kılmanın dinen gerekli olduğu düşüncesinin yanlış olduğunun belirtildiği Diyanet açıklamasında, bir kişinin namaz kılmanın mekruh olmadığı (Kerahet vakitler) vakitlerde, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca kurban kesen kişinin de böyle bir ibadeti yapma imkânı bulduğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak nafile namaz kılabileceği belirtiliyor.

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?

Kurban ibadeti mal ile yapılan ibadetler arasında yer alıyor ve bu ibadeti yerine getirebilmek için belirli bir zenginliğe sahip olmak gerekiyor.

Kurban kestikten sonra kılınan namaz ise, Allah-u Teala’ya verdiği nimetler için şükür amaçlı kılınıyor.

Kurban kestikten sonra mümkünse çok uzun süre geçmeden iki rekat şükür namazı kılınıyor.

“Niyet ettim Allah rızası için şükür namazı kılmaya” diye niyet edildikten sonra

Subhaneke okunur, ardından Euzu besmele çekilerek Fatiha suresi ve ardından zammı sure okunur

Rüku ve secdenin ardından tekrar ayağa kalkılır.

Ayakta Fatiha suresi ve zammı sure okunur.

Rüku ve secdeden sonra oturulur. Ethiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir ve namaz tamamlanır.