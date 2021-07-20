Kurban kesim vakti pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı 4 gün sürüyor ancak bu süre içinde kurbanın ne zaman kesileceğine ilişkin bazen kararsızlıklar yaşanabiliyor. Konuyla ilgili en kesin açıklama ise Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. “Kurban ne zaman kesilir?” ve “Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?” soruları da yanıtını bulmuş oldu.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre: kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlıyor.

Kurban kesim vakti Hanefî mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Kurban kesim vakti Şâfiî mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batımına kadar kesilebilir

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?