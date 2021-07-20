Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Diyanet kurban kesim vakti açıklaması
Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı günü başladı, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Milyonlarca Müslüman bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlar kesilmeye başladı. Ancak henüz kurbanını alamayan veya kurban kesme fırsatını ilk günde yakalayamayan vatandaşlar “Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?” araştırması yapıyor. İşte, Diyanet’in kurban kesim vakti açıklaması…
20 Temmuz 2021, Salı 10:05 Son Güncelleme:
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Kurban kesim vakti pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı 4 gün sürüyor ancak bu süre içinde kurbanın ne zaman kesileceğine ilişkin bazen kararsızlıklar yaşanabiliyor. Konuyla ilgili en kesin açıklama ise Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. “Kurban ne zaman kesilir?” ve “Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?” soruları da yanıtını bulmuş oldu.
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre: kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlıyor.
Kurban kesim vakti Hanefî mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.
Kurban kesim vakti Şâfiî mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batımına kadar kesilebilir
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
- Kurban keserken hem maddi hem de manevi açıdan dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar vardır.
- Kurbanı usulüne göre kesmiş olmak için, hayvanın nefes ve yemek borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde gerçekleştirilen bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda kurbanlık kesim ve etlik kesim arasında bir fark bulunmamaktadır.
- Hayvanın başı gövdeden ayrılırken, canının tamamen çıktığına dikkat edilmelidir.
- Kurban edilecek hayvana eziyet edilmemeli ve acı çektirilmemelidir. Bu yüzden hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi hızlı bir şekilde yerine getirilmelidir.
- Çevre temizliği için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Kurbanlık hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına mümkün olduğu kadar özen gösterilmelidir.