Kurban pazarında sahte paraya karşı esnaf ve vatandaşlar bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve ilçelerde kurban pazarlarında sahte para ile dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı hayvan sahipleri ile vatandaşları broşür dağıtarak uygulamalı anlatımlarla uyardı.

Canik ve İlkadım ilçelerindeki hayvan pazarlarında çalışma yapan Toplum Destekli Polislik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan sahipleri ve vatandaşları, gerçek ve sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, bayram öncesi ve süresince kurban pazarlarında güvenlik tedbirleri ile toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini belirtti.

Tekkeköy'de besicilik yapan Fatih Şahin, sahte para konusundaki bilgilendirme çalışmaları sayesinde bilinçlendiklerini dile getirerek, satış sırasında daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Sahte para konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Şahin, "Sahta para kalemiyle tedbir almaya çalışıyoruz. Geçen sene sattığım iki hayvanın bedeli olan 19 bin liranın içinde bin 870 lira sahte para ayırt ettik. Vatandaştan parayı değiştirmesini istedik. Vatandaş da kendini 'Bankadan çektim' diye savundu." ifadelerini kullandı.

Hayvan satıcısı Duray Sağlam da hayvan pazarlarında sahte para alışverişinin sık yaşandığına dikkati çekerek, "Allah'a şükürler olsun, bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadık. Bu konuda bilinçliyiz. Sahte para kalemi alıyoruz. Elimizden geldiği kadar tedbir almaya çalışıyoruz." dedi.

AA