Sabah saatlerinde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim yerlerine akın etti. Kurban ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler dini hükümler konusunda araştırmalar aramalar yapıyor. Kurbanın eti, derisi ve iç organlarının nasıl değerlendirileceğini araştıran vatandaşlar internette sıklıkla Kurbanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Kurban etinin yenilmeyecek yerleri veya organları ne yapılır? İşte kurban ile ilgili merak edilen sorular…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde kurbanın yenilemeyecek yerleri ile ilgili bilgiler yer alıyor. Buna göre:

“Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, -ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun- kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur. Bir hadisi şerifte Hz. Peygamberin (s.a.s.), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir.

Bununla birlikte Malikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir. Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla, kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.”