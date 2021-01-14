Türkiye Kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Türkiye

Kurmay yarbay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert’in 9 Ocak’ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

14 Ocak 2021, Perşembe 22:44 Son Güncelleme:
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MSB’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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AA

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