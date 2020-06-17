Kurşunlu Şelalesi nerede? Nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar?

Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden olan turizmin başkenti Antalya, doğal güzellikleriyle en dikkati çekici kentler arasında. Bu doğal güzellikler arasında oldukça dikkat çeken bir yer var: Kurşunlu Şelalesi.

Kurşunlu Şelalesi, Antalya-Isparta karayolunun 24. kilometresinden sola dönülerek 7 km devam edildiğinde ulaşılan bir şelale. Kurşunlu Şelalesi'ne su 18 metre yükseklikten dökülmekte ve küçük şelaleciklerle 7 adet küçük gölet birbirine bağlanmakta. Kurşunlu Şelalesi 2 kilometrelik bir kanyonun içinde alıyor. Dışarıdan sadece ormanlık bir alan gibi görünen Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'na giren ziyaretçileri, yürüdükçe yemyeşil ağaçlar arasında gürül gürül akan çağlayan, minik göller, eşsiz bir flora ile yaban hayatından oluşan eşsiz bir tablo karşılıyor.

Kurşunlu Şelalesi'nde doğayla iç içe yürüyüş yapmanın keyfini yaşamak isteyenler, Antalya-Aksu karayolunun Soğucaksu Köprüsü’nden kuzey istikameti yönünde ayrılan yoldan 7 km’lik bir yolculuk ile kolayca ulaşabilir. Ayrıca ANTRAY'a binerek Meydan durağında inebilir. Buradan 519, 524, 524A numaralı otobüslerden birine aktarma yaparak Kurşunlu Şelalesi durağında inebilirsiniz.

Kurşunlu Şelalesi giriş ücreti ne kadar?

Kurşunlu Şelalesi'ne giriş ücreti kişi başı 6 TL. Öğrenci indirimi uygulanmıyor.

Kurşunlu Şelalesi'ndeki bitki türleri: Kurşunlu Şelalesi'nde sizi neler bekliyor?

Kurşun Şelalesi'nde 14'ü endemik 261 bitki türü ile ördek, sakarmeke, saz tavuğu, karabatak, ispinoz, su çulluğu, tavşan, tilki gibi yaban hayvanlarını da görebileceksiniz. Öte yandan şelaleye giden yollar üzerinde 4 asırlık su değirmenleri de mevcut. Bu değirmenler zamanında bölgedeki köylerin ihtiyacını karşılıyordu.