Kurt sürüleri köylüleri endişelendiriyor

Aydın Çine'nin kırsal Topçam, Kavşit, Sarnıç ve Çatak mahallerinde son bir aydır sürülere dadanan kurtlar, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler ve çobanların kokulu rüyası oldu.

Kurtlar, son 3 günde Muhittin Uslu'ya ait 4, Halil Sağlam'a ait 4 ve Osman Tosun'a ait 6 keçiyi telef etti.

'NE ZAMAN SALDIRACAKLARI BELLİ OLMUYOR'

Köylüler ve çobanlar sürülerini otlatmaya götürmeye korkar hale geldiklerini belirtip, kendi can güvenliklerinin de olmadığını söyledi. Kavşit Mahalle Muhtarı Halil Çoban, "Kurtlar, sürüler halinde saldırıyor. Boğdukları koyun veya keçileri yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Eğer çoban bu sırada uzaktaysa, yakaladıkları diğer koyun ve keçileri de boğup, telef ederek bırakıyorlar. Son bir ay içinde telef olan koyun ve keçi sayı toplam 30'u buldu. Kurtların, nerede, ne zaman, nasıl saldıracakları hiç belli olmuyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.