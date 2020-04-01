Magazin Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu Turhan Kaya corona virüsten hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu Turhan Kaya corona virüsten hayatını kaybetti

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Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu Turhan Kaya corona virüsten hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy’de yaşayan usta oyuncu Turhan Kaya (69) hayatını kaybetti.

01 Nisan 2020, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
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'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Ordinaryüs' karakteriyle tanınan Turhan Kaya, yaklaşık 10 gün önce öksürük şikayetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesin’e başvurdu. Hürriyet'in haberine göre; tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın oğlu Theo ise babasının corona virüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

'Virüsü hastanede kaptı' iddiası

Kaya’nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı. Aile, Kaya’nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya’nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurt dışında bulunduğu için cenazeye katılamadı. 


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