Türkiye Kurtları kovalarken kuyuya düştü! Çoban köpeğinden sevindiren haber geldi...

Kurtları kovalarken kuyuya düştü! Çoban köpeğinden sevindiren haber geldi...

Türkiye

Kurtları kovalarken kuyuya düştü! Çoban köpeğinden sevindiren haber geldi...

Konya Kulu'da ağılda bulunan küçükbaşlar için gelen kurtları kovalarken 15 metre derinlikteki boş su kuyusuna düşen çoban köpeği kurtarıldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 13:57 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam Kulu ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Şerefli Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Coşkun'un küçükbaşlarının bulunduğu ağılın yakınına kurtlar geldi. Bu sırada çoban köpekleri de kurtları kovalayıp, ağıldan uzaklaştırdı. Kovalama sırasında köpeklerden biri, kar nedeniyle görünmeyen, içinde su bulunmayan 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Bir süre sonra köpeklerden birinin olmadığını fark eden Coşkun, yaptığı aramada kuyuya düştüğünü anladı, bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çapı dar olan kuyuya saldıkları halata bağlı aparatla köpeği kuyudan kurtardı. Köpek, sahibine teslim edildi.



 Mehmet YILMAZ / DHA


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