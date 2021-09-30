Kurtulmak için çip taktırdı! Hayatını altüst eden olay!

Antalya Korkuteli ilçesinde yaşayan İ.K. (28),, 16 yaşında arkadaşlarının etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başladı. Zaman içerisinde farklı uyuşturucu türlerini deneyen İ.K., bağımlılığı nedeniyle işine devam edemez hale geldi. Ailesinin durumu öğrenmesi de İ.K.'yi uyuşturucu kullanmaktan vazgeçiremedi. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen ailesi İ.K.'yi yalnız bırakmayarak destek olmaya devam etti.

ÇİP TEDAVİSİNE BAŞLADI

İ.K. bir süre sonra sosyal çevresinden ve ailesinden koptu. İşine devam edemeyen ve ailesine zarar vermeye başladığını düşünen İ.K., ailesinin 'Tedavi ol' çağrısına olumlu cevap verdi. İ.K., bağımlılıktan kurtulmak için deri altına koyulan çip tedavisine başladı. Yaşama geri dönmek için çabalayan İ.K., 2 yıldır tedavisi devam ederken bir iş yerinde de garsonluk yapmaya başladı.





ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Hayalindeki iş olan otobüs şoförlüğü için ehliyetini D sınıfına yükseltmek isteyen İ.K., bu kez de başka bir engelle karşılaştı. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunan İ.K., bu nedenle ehliyetini yükseltemedi. 2 yıldır uyuşturucu kullanmayan İ.K., şimdi istediği işi yapabilmek ve uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere örnek olmak istiyor.

"HAYALİM OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPABİLMEKTİ"

Uyuşturucudan kurtulduğunu ailesine ve arkadaşlarına kanıtlamak istediğini söyleyen İ.K., “7-8 yıl kadar kullandım, ardından madde bağımlılığı tedavisi gördüm. Daha kötü yollara gittiğini fark edince bırakmaya karar verdim. 2 yıldır çip tedavisi görüyorum ve kullanmıyorum. Hayalim otobüs şoförlüğü yapabilmekti. Eskiden kullandığım maddelerden dolayı dosyalarım vardı. Bu nedenle ehliyetimi yükseltemiyorum" dedi.

Bu süreçte en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ve kendisini asla yalnız bırakmadığını söyleyen İ.K., “Maddeyi bırakalı 2 yıl oldu. Sürekli yanımda oldular, asla yalnız bırakmadılar. Başlarda buna zevk olarak başlıyorsun, belli bir yerden sonra krize girmeye başlayınca zevk yerini mecburiyete bırakıyor. Bu durumdan çok sıkıldım. Çalışamıyorsun, ailene maddi, manevi zarar veriyorsun. En sonunda ailem tedavi olmam gerektiğini söyledi ve ben de kabul ettim. Uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere örnek olmak istiyorum" diye konuştu.















