Magazin Kuruçeşme’de Linet gecesi!

Kuruçeşme’de Linet gecesi!

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Kuruçeşme’de Linet gecesi!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam Türk müziğinin güçlü isimlerinden Linet, müzikseverler ile bir araya geldi.

12 Ekim 2021, Salı 15:19 Son Güncelleme:
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Sahneye İbranice okuduğu “Yalnız Değilsin” isimli şarkısıyla çıkan güzel sanatçı, gece boyunca “Aslan Gibi, Hatıran Yeter, Tanrı İstemezse, İncirler” gibi en sevilen parçalarını seyirciyle birlikte söyledi.

Konserin bir bölümünde ise Dj Mert Aydın, muhteşem performansıyla sanatçıya eşlik etti. Aydın’ın performansı ve Linet’in güçlü yorumu ile Kuruçeşme adeta coştu. Yüzlerce kişi şarkılara dans ederek eşlik etti.

“MUTLU VE GURURLUYUM”

Konser esnasında “Mağusa Limanı” isimli şarkısına klip çeken Linet’e Kuruçeşme’yi dolduran müzikseverler de eşlik etti. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı “Büyük bir konser, büyük bir organizasyon. Bu sene benim ilk ve tek açık hava konserim. Müzikseverler ile buluştuğum için çok mutlu ve gururluyum. Bu gece bana eşlik eden tüm izleyicilere teşekkür ederim.” diyerek heyecanını paylaştı.

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