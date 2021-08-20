Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merve Özbey, İstanbul yeni bir açıkhava sahnesi Kuruçeşme Açıkhava için, "Çok mutluyuz. Burası yeni bir soluk oldu sektöre, bizim için çok önemli. Polat abi öncülük etti, biz de ilerletmeye çalışıyoruz." dedi.

"YOLU İBRAHİM TATLISES'TEN, ORHAN GENCEBAY'DAN GEÇMEYEN YOKTUR!"

Basın mensuplarının "Sahnede kendi şarkılarınız dışında birçok arabesk şarkıya da yer veriyorsunuz. Repertuvarınızı neye göre oluşturuyorsunuz?" sorusuna, "İçime sinen şarkıları tercih ediyorum. Bir dönem arabesk çok küçümsendi ama şimdi herkes arabesk söylüyor ve seviyor. Yolu İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'ten geçmeyen yoktur"

KIZIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ!

Zaman zaman kızı Elif Özüm'ünde konserlere geldiği kendisine hayırlatılan Özbey, "O benim canımın içi. Her şey yolunda ve keyfimiz yerinde ama Elif, bizimle her zaman yolculuk edemiyor. Anneanne ve babaanne zamanları var. Çünkü onu çok yormak istemiyoruz. Onun geleceği için zaman zaman uzak kalıyoruz." dedi.

Konserin ikinci yarısında bordo renkli mini elbisesiyle sahneye çıkan Özbey, güzelliği ve sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.