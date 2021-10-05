Magazin Kuruçeşme’de türkü gecesi!

Kuruçeşme’de türkü gecesi!

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Kuruçeşme’de türkü gecesi!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Halk müziğin başarılı isimlerinden Yavuz Bingöl’ü ağırladı.

05 Ekim 2021, Salı 12:40 Son Güncelleme:
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'Yemin' şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Yavuz Bingöl, daha sonra 'Mihriban', ‘Turnalar’, 'Leylim Ley' 'Urfa Türküsü' ve 'Kara Tren' gibi geçmişten günümüze birbirinden güzel eserleri yorumlayarak müzikseverleri halk müziğine doyurdu.

AZERİCE SARI GELİN!

Konserin ikinci bölümünde sahneye Azeri sanatçı Nahide Babashli’yi alan Yavuz Bingöl, ‘Sarı Gelin’ türküsünde Babashli ile düet yaptı. Azerice ve Türkçe seslendirilen türkü, müzikseverler tarafından büyük alkış aldı.  Yavuz Bingöl, konser boyunca kendi parçalarının yanı sıra Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses'in şarkılarını da seslendirerek, müziğin efsanelerini sahnesinde andı.

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