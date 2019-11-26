Dündar Bey, Ertuğrul Bey'in yokluğunda Kayı Obasını idare eder ve otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyaret eder. Fakat beklenmedik olaylar yaşanır. Kurulan tuzağı Osman bozar. Tehlikeleri üzerine çeken Osman beklemediği bir maceranın içine girer. Osman bu suçtan nasıl aklanacak?

Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz isim

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna Eren Vurdem de dahil oldu. Eren Vurdem savaş esnasında Osman'a yardım ederek diziye dahil oluyor. Hangi karakteri oynayacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak.

Kuruluş Osman 1. bölüm özeti

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

Kuruluş Osman 2. bölümde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 2. bölüm fargmanı yayınlandı.



