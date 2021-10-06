Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Kuruluş Osman’ın yeni bölümlerinin eskisinden de heyecanlı geçeceği tahmin ediliyor. Üçüncü sezon fragmanında özellikle su altı çekimleri dikkat çekerken, Bala Hatun’un hamile olduğunu öğrenen Malhun Hatun, bu haber ile büyük şok yaşıyor. İşte, Kuruluş Osman’ın yeni sezon ilk bölümüne ilişkin merak edilen tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Üçüncü sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kuruluş Osman’ın yeni sezon ilk bölümü 6 Ekim (Bu akşam) saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

KURULUŞ OSMAN’IN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI





6 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğar.

Osman Bey'in beyliği her geçen gün büyümektedir ancak bununla birlikte, bölgedeki etkisi nedeniyle düşmanları da büyümektedir.

Osman Bey'in yaptığı yeni hamle yalnızca İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ile birlikte Katolik dünyasının ve Bizans İmparatoru’nun da karşısına çıkmasına yol açar.

Diğer yandan Osman Bey, Bala Hatun'un hamileliğini sır gibi saklamaktadır ancak bu haber Malhun Hatun'a ulaşır.

Malhun Hatun'un aldığı bu habere verdiği tepki iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsar.