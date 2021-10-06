Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni fragman
Kuruluş Osman dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yer alan ve reyting rekorları kıran dizinin kadrosuna bu sezon 16 yeni oyuncu katılıyor. Yayınlanan fragmanda ise Osman Bey’e karşı tüm düşmanları birleşme çağrısı yapıyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni fragman…
06 Ekim 2021, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
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Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Kuruluş Osman’ın yeni bölümlerinin eskisinden de heyecanlı geçeceği tahmin ediliyor. Üçüncü sezon fragmanında özellikle su altı çekimleri dikkat çekerken, Bala Hatun’un hamile olduğunu öğrenen Malhun Hatun, bu haber ile büyük şok yaşıyor. İşte, Kuruluş Osman’ın yeni sezon ilk bölümüne ilişkin merak edilen tüm detaylar…
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Üçüncü sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kuruluş Osman’ın yeni sezon ilk bölümü 6 Ekim (Bu akşam) saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.
KURULUŞ OSMAN’IN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
https://www.instagram.com/p/CUqUdRBl80N/
6 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğar.
Osman Bey'in beyliği her geçen gün büyümektedir ancak bununla birlikte, bölgedeki etkisi nedeniyle düşmanları da büyümektedir.
Osman Bey'in yaptığı yeni hamle yalnızca İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ile birlikte Katolik dünyasının ve Bizans İmparatoru’nun da karşısına çıkmasına yol açar.
Diğer yandan Osman Bey, Bala Hatun'un hamileliğini sır gibi saklamaktadır ancak bu haber Malhun Hatun'a ulaşır.
Malhun Hatun'un aldığı bu habere verdiği tepki iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsar.