Kuruluş Osman dizisinde flaş ayrılık! Böyle veda etti

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 24 Mart Çarşamba akşamı 51. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman dizisinde Abdurrahman Gazi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Celal Al son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

DİZİNİN YAPIMCISI PAYLAŞTI

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından Celal Al'a veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

Kuruluş Osman dizisinde düzenlenen bir düğün toyunu basan moğolların saldırısı ile Abdurrahman Gazi öldürüldü.



