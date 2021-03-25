Magazin Kuruluş Osman dizisinde flaş ayrılık! Böyle veda etti

Kuruluş Osman dizisinde flaş ayrılık! Böyle veda etti

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Kuruluş Osman dizisinde flaş ayrılık! Böyle veda etti

Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman dizisine ünlü oyuncu veda etti. İşte detaylar...

25 Mart 2021, Perşembe 10:30 Son Güncelleme:
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Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 24 Mart Çarşamba akşamı 51. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman dizisinde Abdurrahman Gazi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Celal Al son bölümle birlikte diziden ayrıldı. 

DİZİNİN YAPIMCISI PAYLAŞTI

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından Celal Al'a veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

Kuruluş Osman dizisinde düzenlenen bir düğün toyunu basan moğolların saldırısı ile Abdurrahman Gazi öldürüldü.

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