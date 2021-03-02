Magazin Kuruluş Osman dizisine büyük bir bela geliyor!

Kuruluş Osman dizisine büyük bir bela geliyor!

Magazin

Kuruluş Osman dizisine büyük bir bela geliyor!

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 3 Mart Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 48’inci bölümüne efsanevi Moğol komutanı Togay’ın uç bölgesine gelişi ve Osman Bey’in obadaki haini bulabilmek için verdiği mücadele damga vuracak.

02 Mart 2021, Salı 12:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca’nın yaralanması ile sarsılan Kayı alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos’un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.



OSMAN BEY’İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

Papalık ajanları Melik ve Süleyman’ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans’la mücadele eden Osman Bey’in yeni bir cephe açmasına neden olur. Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey’e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola’nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

YARALANAN BAYHOCA’NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey ve alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca’nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik’in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey’le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

İlgili Haberler
Kuruluş Osman oyuncularına ödül yağmuruKuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Tarihte önemi nedir?Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Özge Törer kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç? Tarihte önemi nedir?


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Mantığımı mı yoksa kalbimi mi dinleyeyim?
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
Suna Akyıldız
Diva kendini savundu
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
1 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Harekete geçme zamanı!
Öner Döşer
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Başak Dizer Tatlıtuğ
Funda Duru
Uğur Alkapar
Yolu açık olsun
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Sen Çal Kapımı' oyuncusu Melisa Döngel'e bıçaklı saldırı!