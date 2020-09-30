Magazin Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin sevenleri "Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını arıyor. Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu. Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

30 Eylül 2020, Çarşamba 22:07 Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağını merak eden izleyicilerin aramaları hız kazandı. atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman sevenlerine müjde! Kuruluş Osman'ın ekrana dönüş tarihi belli oldu. Kuruluş Osman yeni sezonun ilk bölümüyle 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.


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