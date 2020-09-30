Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu

Kuruluş Osman yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağını merak eden izleyicilerin aramaları hız kazandı. atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman sevenlerine müjde! Kuruluş Osman'ın ekrana dönüş tarihi belli oldu. Kuruluş Osman yeni sezonun ilk bölümüyle 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy gibi usta oyuncular, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda izleyiciyle buluşacak.

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 2. sezon fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...



