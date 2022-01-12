Burak Özçivit, Serhat Kılıç, Özge Törer ve birbirinden başarılı pek çok oyuncuyu kadrosunda bir araya getiren Kuruluş Osman’da heyecanın dozu her hafta tırmanmaya devam ediyor. Ancak dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması “Kuruluş Osman neden yok? Final mi yaptı?” ve “Kuruluş Osman’ın yeni bölümü ne zaman?” araştırmalarına neden oldu…

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Kuruluş Osman’da 29 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümde Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah ile yüzleşmişti. Yeni bölüm heyecanla beklenirken, bu hafta ve geçtiğimiz hafta ATV izleyicileri dizinin yayın saatinde farklı yapımları karşılarında buldu. Bu beklenmedik ayrılığın nedenini araştıran takipçiler için sevindirici haber ise Kuruluş Osman’ın final yapmadığı ve yakın zamanda da böyle bir gelişmenin beklenmediği yönünde.

Diğer yandan pek çok dizi reklam bütçeleri ile ilgili işlemlerin halledilmesi için her yıl yılbaşından sonraki 2-3 hafta boyunca yeni bölümlerini yayınlamıyor. Kanaldan konuyla ilgili bir açıklama gelmese de Kuruluş Osman’ın yeni bölümlerinin de bu nedenle yayınlanmadığı düşünülüyor.

KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kuruluş Osman’ın yeni bölümü 19 Ocak Çarşamba akşamı her zamanki saatinde izleyicisinin karşısına çıkacak.



