Başrollerinde Osman Bey rolü ile Burak Özçivit’in Özge Törer, Burak Çelik, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman’ın yeni bölümü dizinin fenomenleri tarafından merakla bekleniyordu.

Bu akşam yayınlanacak Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

KURULUŞ OSMAN’DA TOGAY, OSMAN BEY’İN KARŞISINDA

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına çıkar. Bu akşam yayınlanacak ve heyecanın dorukta olacağı Kuruluş Osman yeni bölümüyle saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.