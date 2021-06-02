Kuruluş Osman'da Bamsi Bey'in intikamı için harekete geçiliyor
Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak 61.bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde neler olacak? Şehit düşen Bamsi Bey’in intikamı nasıl alınacak? İşte ayrıntılar…
02 Haziran 2021, Çarşamba 15:01 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Osman Bey rolü ile Burak Özçivit’in Özge Törer, Burak Çelik, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman’ın yeni bölümü dizinin fenomenleri tarafından merakla bekleniyordu.
Bu akşam yayınlanacak Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.
KURULUŞ OSMAN’DA TOGAY, OSMAN BEY’İN KARŞISINDA
Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına çıkar. Bu akşam yayınlanacak ve heyecanın dorukta olacağı Kuruluş Osman yeni bölümüyle saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.