atv'nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’, 29’uncu bölümüyle Total ve ABC1 kategorilerinde reytingin zirvesinde yer alarak çarşambanın en çok izlenen yapımı olan dizide; Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan Kumral Abdal’ın yardımıyla kurtulurken, Savcı Bey’in Kayı Obası’na gelişi dengeleri değiştirdi. Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını izlemeden önce Kuruluş Osman 29. bölümde neler olmuş bir bakalım...

Sosyal medyada da ilk sıralarda yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 29’uncu bölümünde; babası Ertuğrul Bey’le buluşmak için obadan ayrılan ve tuzağa çekilen Osman Bey, yaralı kurtulduğu saldırının ardından Kumral Abdal’ın yardımıyla gücünü toplamayı başardı.

Nikola ve Flatyos, savaş esirlerini kurtarabilmek için Kayı Obası’na gelip Ertuğrul Bey’in huzuruna çıkarken, Savcı Bey eşi Lena ile birlikte obaya geldi.

Ertuğrul Bey’in sürpriz biçimde Yavlak Hasan’ı ziyarete gittiği 29’uncu bölümün en çok konuşulan sahnesi Ertuğrul Bey ve Aksakallı buluşmasıydı. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit’i buluşturan bu sahne, izleyiciyi derinden etkiledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 21 Ekim akşamı ekrana gelecek Kuruluş Osman'ın 30. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı



