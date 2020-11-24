Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Tarihte önemi nedir?
Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle tanınan Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisinde Kongar karakterine hayat verdi. Peki, Kuruluş Osman’ın Kongar’ı Burak Çelik kimdir?
24 Kasım 2020, Salı 11:34 Son Güncelleme:
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2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya geldi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçilerek büyük bir başarı elde etti.
1992 doğumlu olan Burak Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. 100 bölüm rol aldığı Karagül dizisinde beğeni topladı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, canlandırdığı Barış karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Söz dizisinde yer alan Burak Çelik Selim karakterini canlandırdı. En son oyunculuğunu Sevgili Geçmiş'de de Mahir karakterini oynayarak 2019 oyunculuğunu bitirdi.
Kongar kimdir?
Kongar, Moğol komutanı Balgay’ın adamı olarak Kuruluş Osman’da rol alacak.
İşte Burak Çelik’in oynadığı diziler...
Karagül (Serdar) – 2013/2015
Hayat Sevince Güzel (Barış) – 2016
Kara Yazı (Erdem) – 2017
Söz (Selim) – 2017
Sevgili Geçmiş (Mahir) – 2019
Burak Çelik Oynadığı Filmler
Deli Aşk (Jeremy Jackson) – 2017
Karanlıktaki Melekler (Berk) – 2018