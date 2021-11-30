Kurutulmuş patlıcan dolması nasıl yapılır? MasterChef 30 Kasım kurutulmuş patlıcan dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
TV8'in en popüler yarışmalarından birisi olan MasterChef Türkiye programında bugün kurutulmuş patlıcan dolması tarifi yapılıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette kurutulmuş patlıcan dolması tarifi araştırıyor. Peki, kurutulmuş patlıcan dolması nasıl yapılır? Favori lezzetiniz olacak kurutulmuş patlıcan dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
30 Kasım 2021, Salı 17:53 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları kabartan kurutulmuş patlıcan dolması tarifi, evde yapabileceğiniz şahane lezzetlerden birisi. Peki, kurutulmuş patlıcan dolması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kurutulmuş patlıcan dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
KURUTULMUŞ PATLICAN DOLMASI TARİFİ
Kurutulmuş patlıcan dolması malzemeler
- 20 adet kurutulmuş patlıcan
- 15 adet kurutulmuş biber (dolmalık)
- 4/5 adet kere soğan
- 2 baş sarımsak
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı pirinç
- 1,5 çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- Karabiber
- Kırmızıbiber
- Kimyon
- Tuz
- Limon suyu veya 3/4 kaşık nar ekşisi
- Maydanoz
- Nane
KURUTULMUŞ PATLICAN DOLMASI YAPILIŞI
Kuru patlıcanları kaynar suya koyup çatal geçecek şekilde haşlıyoruz. Biberleri ise ayrı suda en fazla 5 dakika haşlıyoruz. Biberle patlıcanlar ayrı kaplarda haşlanmalı ve suları 2/3 kez değiştirilir.
Dolmanın içini hazırlamak için önce zeytinyağında kıyılmış soğan ve sarımsakları hafifçe kavurulur. salçaları ilave ederek iyice karıştırılır.
Yıkanmış pirinç eklenir. ve hafifçe kavrulur. Bir bardak sıcak suyla tuzunu, şekerini koyup suyunu çekene kadar pişirilir. baharatlar, maydanoz, nane eklenir ve harmanlanır.
Hazırlanan bu karışım patlıcanların içine bir parmak eksik olacak şekilde doldurulur. Tencereye, birinin ağzı diğerinin dibine gelecek şekilde dizilir.
Üzerine biberler aynı şekilde dizilir. Dizme işlemi bittikten sonra, üzerine biraz tuz serpilir. Dolmaların bir parmak altında olacak şekilde kaynar su ekliyoruz.
Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirilir. pişmesine yakın limon suyu ya da nar ekşisi ilave ederek 10/15 dakika daha pişirip ocaktan alınır.
Servise alırken üzerine arzuya göre közlenmiş biber yada domates koyabilirsiniz.