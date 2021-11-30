Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları kabartan kurutulmuş patlıcan dolması tarifi, evde yapabileceğiniz şahane lezzetlerden birisi. Peki, kurutulmuş patlıcan dolması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kurutulmuş patlıcan dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

KURUTULMUŞ PATLICAN DOLMASI TARİFİ

Kurutulmuş patlıcan dolması malzemeler

20 adet kurutulmuş patlıcan

15 adet kurutulmuş biber (dolmalık)

4/5 adet kere soğan

2 baş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı pirinç

1,5 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

Karabiber

Kırmızıbiber

Kimyon

Tuz

Limon suyu veya 3/4 kaşık nar ekşisi

Maydanoz

Nane

KURUTULMUŞ PATLICAN DOLMASI YAPILIŞI

Kuru patlıcanları kaynar suya koyup çatal geçecek şekilde haşlıyoruz. Biberleri ise ayrı suda en fazla 5 dakika haşlıyoruz. Biberle patlıcanlar ayrı kaplarda haşlanmalı ve suları 2/3 kez değiştirilir.

Dolmanın içini hazırlamak için önce zeytinyağında kıyılmış soğan ve sarımsakları hafifçe kavurulur. salçaları ilave ederek iyice karıştırılır.

Yıkanmış pirinç eklenir. ve hafifçe kavrulur. Bir bardak sıcak suyla tuzunu, şekerini koyup suyunu çekene kadar pişirilir. baharatlar, maydanoz, nane eklenir ve harmanlanır.

Hazırlanan bu karışım patlıcanların içine bir parmak eksik olacak şekilde doldurulur. Tencereye, birinin ağzı diğerinin dibine gelecek şekilde dizilir.

Üzerine biberler aynı şekilde dizilir. Dizme işlemi bittikten sonra, üzerine biraz tuz serpilir. Dolmaların bir parmak altında olacak şekilde kaynar su ekliyoruz.

Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirilir. pişmesine yakın limon suyu ya da nar ekşisi ilave ederek 10/15 dakika daha pişirip ocaktan alınır.

Servise alırken üzerine arzuya göre közlenmiş biber yada domates koyabilirsiniz.



