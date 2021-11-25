Türkiye Kuryeye 'kimsin' diye sorduğu için öldürüldü

Kuryeye 'kimsin' diye sorduğu için öldürüldü

Türkiye

Kuryeye 'kimsin' diye sorduğu için öldürüldü

Düzce'de, apartmandan çıkan kurye Mert Ç.,'ye kim olduğunu soran Fatih Beşiroğlu bıçaklanarak öldürüldü.

25 Kasım 2021, Perşembe 11:14 Son Güncelleme:
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Düzce'de kurye Mert Ç., sipariş götürdüğü apartmandan çıkarken karşılaştığı, kendisine kim olduğunu soran Fatih Beşiroğlu’nu çıkan tartışmada bıçaklayıp öldürdü.


Olay, gece yarısı sıralarında Aziziye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Gaziantep Caddesi'ndeki bir tavuk restoranında kurye olarak çalışan Mert Ç., sipariş götürdüğü binadan çıkarken Fatih Beşiroğlu ile karşılaştı. Apartmanda oturan Beşiroğlu, Mert Ç.'ye kim olduğunu ve binaya neden geldiğini sorunca tartışma çıktı. Mert Ç., yanındaki bıçağı çekti, Fatih Beşiroğlu'nu yaralayarak motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.

Gelen sesler üzerine evlerinden çıkan Beşiroğlu’nun komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Beşiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mert Ç.'yi Kent Park içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mert Ç.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


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