Magazin Kuryeyi evinde alıkoyduğu iddia edilmişti! Cezası belli oldu

Kuryeyi evinde alıkoyduğu iddia edilmişti! Cezası belli oldu

Magazin

Kuryeyi evinde alıkoyduğu iddia edilmişti! Cezası belli oldu

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, kurye Renas Demirbaş’ı evinde alıkoyduğu iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. 2 sanığın beraat ettirildiği davada Hattat, kendisini "Alıkoyma yok, üşümemesi için içeriye davet ettim" diyerek, savunmuştu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 17:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında şikayetçi kurye Renas Demirbaş ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar İpek Hattat, Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven’in katılmadığı duruşmada, avukatlar, müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Hattat’ın avukatı, şikayetçinin maddi zararının müvekkili tarafından karşılandığını bildirdi.

Mahkeme, sanıklardan Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven’i beraat ettirirken, İpek Hattat’ı ’Hürriyeti tahdit’ suçundan 1 yıl 8 ay, ’Mala zarar verme’ suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına, ’Hakaret’ suçundan da 1500 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme,’Yağma’ suçundan ise beraat ettirdi. Mahkeme, İpek Hattat’a verilen cezaları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İpek Hattat´ın 22 Şubat’ta tabletini tamir ettirmek için şoförüyle söz konusu işyerinin sahibine yolladığı, Hattat´ın tamiratın tam yapılmadığını söylemesi üzerine iş yeri sahibinin kurye Renas Demirbaş´ı 25 Şubat´ta sanığın ikametine gönderdiği anlatıldı. Kuryenin içeri davet edildiği, içeri girer girmez de kapının kapatılıp kilitlendiği kaydedildi. İddianamede sanık İpek Hattat´ın, ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma´, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´, ‘Mala zarar verme´, ‘Hakaret´ ve ‘Tehdit´ suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar, Hattat’ın erkek arkadaşı Hüseyin Sami Yüzer ve Hattat’ın şoförü Veysel Güven’in ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ ve ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma´ suçlarından 11 yıldan 25´şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

(DHA – Büşra Çoban)

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Kaçan kovalanır mı?
Filiz Özkol
Hande Kazanova
21 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Yazın keyfini çıkarmaya hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Mevlana'nın hayatı dizi oluyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Uğur Alkapar
Kaz çoktan yandı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Gizli narsistler nasıl anlaşılır?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Arzum Onan kırmızı elbisesiyle göz doldurdu