Kuşadası, bayramın ilk günü sessizliğe büründü

Koronavirüse yönelik önlemler nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan tam kapanmada, Kuşadası’ndaki vatandaşlar kurallara uyunca Ramazan Bayramı’nın ilk günü ilçede sessizlik hakim oldu.

Özellikle yaz dönemi ve bayram tatillerinde yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte; cadde, sokak, sahil bandı, yürüyüş yolları ve turistik çarşılar boş kaldı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Kuşadası’nda yabancı turistler güzel havanın keyfini dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda denize girip, güneşlenerek çıkardı.

Polis ve jandarma ekipleri Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Sahil bandında zabıta, denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri denetim yaptı.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın) (DHA)

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