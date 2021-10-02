Kuşadası dalış turizminde yeniden hareketlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yavaşlayan dalış turizmi, su altı güzelliklerini keşfetmek ve dünyanın en büyük batık uçağını görmek isteyenlerin talebiyle yine cazip hale geldi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve mavi bayraklı plajlarıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan Kuşadası, dalış turizmiyle de adından söz ettiriyor.





SUALTI DALIŞLARI YENİDEN ARTTI

Geçen yıl tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını dolayısıyla neredeyse durma noktasına gelen su altı turizmi, aşılamanın artması ve güvenli turizmin tercih edilmesiyle 2021'de yeniden hareketlendi.

İlçeye gelen turistler, Aydın Büyükşehir Belediyesince 2016'da batırılan ve dünyanın en büyük batık uçağı olarak bilinen Airbus A300 kargo uçağını görme imkanı buluyor.

AA ekibince de görüntülenen su altında uçağın dışında, mağara ve kayalıklar arasındaki orfoz, lahos, aslan balığı ve dikenli kestaneler görülebiliyor.

HAFTANIN HER GÜNÜ DALIŞ

Yaklaşık 20 yıldır dalış eğitmenliği yapan Tağmaç Saraçoğlu, AA muhabirine, bölgeye özellikle yabancı dalgıçların çok geldiğini fakat salgın dolayısıyla geçen yılı istemedikleri bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl ise neredeyse haftanın her günü dalış yaptıklarını belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene aşılamayla birlikte insanların kendisini biraz daha güvende hissetmesiyle tatile çıkan sayısında artış oldu. Bu çok iyi bir gelişmeydi. Turizmden ekmek kazanan birçok insan var. Dalış sektörü de bunlardan birisi. Geçen seneye göre ciddi bir artış var. 2019'daki sayıları yakalayamadık ama geçen seneye göre yüzde 30 artış gözlemledik. Bizler için önemliydi. Eski çalışanlarımızla yeniden çalıştık. Önümüzdeki sezondan çok daha umutluyuz. "

Turist portföyünde de ciddi değişiklikler olduğuna dikkati çeken Saraçoğlu, " Özellikle Azerbaycan'dan çok fazla kişi geldi. Dalış eğitimi alıp su altının güzelliklerini gördüler. Yine gurbetçi sayısında ciddi artış oldu. Ukrayna ve Rusya da bu sene fazlaydı. İngiltere'den yeni yeni dönüşler bekliyoruz." dedi.

KARGO UÇAĞI TALEP GÖRÜYOR

Su altında zaman zaman tarihi eşyalarla da karşılaştıklarını dile getiren Saraçoğlu, "Çünkü burası eskiden tarihi bir noktaydı. Efes'e çok yakın bir noktadayız. Yer altında dolayısıyla tarihi eserlerle az da olsa karşılaşmak mümkün. Yaklaşık 200 yıllık taş çapaları görebiliyoruz. Bu tür objelerle karşılaştığımız zaman yerini değiştirmeden gerekli mercilere bilgi veriyoruz. Dokundurmadan dalış yapan misafirlerimize de bu objeleri gösteriyoruz." diye konuştu.

Kargo uçağını insanların çok merak ettiğini anlatan Saraçoğlu, "Buraya haftanın 3 günü dalışa gidiyoruz. Misafirlerimizden ciddi talep oluyor. Yine burada su altında mağara ve kayalıklar var. Buralarda orfoz, lahos gibi canlıları görmek mümkün. Aslan balığı ve uzun dikenleri kestaneleri de görebiliyorlar. Birçok canlıyla karşılaşmak mümkün oluyor. Su altını herkese göstermeye ve tanıtmaya çalışıyoruz. Su altında özgürce dolaşmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SU ALTI YAPILARINI GÖRMEK HEYECAN VERİCİ

Ankara'dan gelen Berk Can Alkılıç da özellikle batık uçak için dalış yaptığını, su altında böylesi yapıları görmenin heyecan verici olduğunu ifade etti.

Almanya'dan Kuşadası'na 3 yıldır tatile gelen Kim Westenbrink ise Türkiye'nin havasının ve denizlerdeki berraklığının çok güzel olduğunu söyledi.

Özellikle Kuşadası'nda suyun çok güzel olduğunu belirten Westenbrink, "Her geldiğimde dalış yapıyorum. 2018 yılında 4 kez dalış yapmıştım ve çok güzel tecrübe edinmiştim." dedi.

Lukas Schmittinger de ailesiyle 12 yıldır Kuşadası'na tatile geldiğini, açık deniz kursunu burada aldığını ve su altının çok güzel olduğunu dile getirdi.