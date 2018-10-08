Kuşadası’na bu sezon 3’üncü seferini gerçekleştiren Bahama bayraklı 264 metre uzunluğunda, 70 bin groston ağırlığındaki yolcu gemisi ’Marella Discovery 2’, dün akşam saatlerinde Kuşadası Ege Port Limanı’na geldi.

757 personeli bulunan gemiden inen 815 İngiliz turistten 575’i otobüslerle İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi turlarına katıldı. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası sahil ve çarşısında gezmeyi tercih etti.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "Normal şartlarda bugün sabah saatlerinde Kuşadası’na gelmesini beklediğimiz Marella Discovery 2, hava koşulları nedeniyle Yunanistan’ın Siros Adası’na uğramadan dün akşam limanımıza geldi. Gemi yolcularının çoğunluğu akşam saatlerinden itibaren gemiden inerek Kuşadası’na hareketlilik getirdi. Alışveriş yapıp, Kuşadası esnafına da büyük katkı sağladı" dedi.

Kruvaziyer turizminin önümüzdeki yıldan itibaren hareketlenmeye başlayacağına da dikkati çeken Güngör, "Yılbaşından bu yana Kuşadası’na 139 kruvaziyer gemisi ile 110 bin 967 yolcu geldi. Sezon sonuna kadar 13 gemi daha ağırlayacağız. 2019 yılında artan rezervasyon sayılarıyla 200’ün üzerinde bir gemi trafiği bekliyoruz. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyiye gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye’ye çevirdiğini görüyoruz" dedi.

Güngör, bu sezon Kuşadası’na son seferini yapan Marella Discovery 2’nin akşam limandan ayrılarak Yunanistan’ın Skiathos Adası’na gideceğini kaydetti. DHA



