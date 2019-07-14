Kuşadası'nda Şebnem Ferah coşkusu
Kuşadası Gençlik Festivali'nin 4'üncü gününde Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi ve Ceza'nın da aralarında olduğu 14 sanatçı sahne aldı
Kuşadası Gençlik Festivali'nin 4'üncü gününde iki farklı sahnede 14 sanatçı konser verdi.
Kuşadası Davutlar'daki Sevgi Plajı'nda gerçekleşen festivalde dün Kırmızı Sahne'deki konserler Dalganabak ile başlarken, sırasıyla Sattas, Eda Baba, Gazapizm, Flört, Ceylan Ertem ve Mor ve Ötesi sahne aldı.
Siyah Sahne'de ise Şebnem Ferah, Ceza, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Çamur, Melike Şahin, Yaşlı Amca konser verdi.
DHA