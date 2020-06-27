Kuşbakışı bir İstanbul eğlencesi

16 Roof

Dünyanın en lüks restoranları arasına giren Dolmabahçe Swissôtel The Bosphorus’un terasındaki 16 Roof, muhteşem bir Boğaz manzarasına sahip. Restoran ve bar olarak hizmet veren müessesede kendinizi bir geminin güvertesindeymiş gibi hissedeceksiniz. Üç geniş terastan oluşan mekan, haftanın her günü saat 17:00-24:00 arası açık.

The 47 Music & Drinks

Çırağan Palace Kempinski’nin yeni açtığı bu mekan, sosyal yaşamdan vazgeçemeyenlere yepyeni bir soluk oldu. Geniş ve açık alana sahip mekanın retro dekorasyonu, iddialı kokteylleri ve samimi ortamında kendinizi tropik bir ortamda zannedebilirsiniz. Boğaz’a karşı keyifle vakit geçirmek ve harika bir gün batımına şahit olmak isteyenlere duyurulur.

Litera

Bol oksijen ve harika bir manzara eşliğinde vakit geçirmek istiyorsanız aradığınız yer Tomtom Beyoğlu’ndaki Litera. Türk ve dünya mutfağından neo-klasik lezzetlerin sunulduğu mekan, yeni normal düzenin tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Sıhhi önlemleri görsel sunumlarla pekiştirerek misafirlerin kafalarında soru işareti kalmamasını da sağladı.

Alaf

Boğaz hattının en nezih restoran-barı olan Kuruçeşme’deki Alaf, Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerini farklı dokunuşlarla yorumluyor. Yeni hazırlanan yaz menüsünün seçkin lezzetlerini keyifli terasında tadın ve özel reçetelerle hazırlanmış kokteyllerini deneyimleyin. Özellikle sakatat seviyorsanız aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz.

Momo Bebeköy

Geçen sonbaharda Bebek sırtlarında açılan Momo Bebeköy, bu kışın en popüler mekanıydı. Ormanlık arazinin içinde, iki katlı tarihi bir binada yer alan mekanın alt kısmına ikinci bir teras eklendi. Akdeniz yemeklerini tadabileceğiniz Boğaz manzaralı mekanın kahvaltısı da muazzam! Vaktiniz bolsa, günü orada batırabilir ve geceye kadar keyfinize devam edebilirsiniz.

Teras Emirgan

Sekiz yıldır ilkbahar ve yaz mevsiminin vazgeçilmez adresi olan Teras Emirgan’ın, saat 10.00’da kahvaltı ile başlayan servisi, öğle ve akşam yemeğiyle devam ediyor. Misafirlerine yemek alanı dışında büyük bir bar, şezlonglar ve lounge alanlarında da vakit geçirme imkanı sunan işletme eşsiz bir manzaraya sahip. Sabahtan gidip gece yarısına kadar harika vakit geçirebilirsiniz.

Bebek Bar Rooftop

İstanbul’un simgelerinden biri olan Bebek Otel geçen yıl el değiştirdi ve The Stay Otel oldu. Dekorasyonu baştan aşağı yenilendi. Atıştırmalıkların ve kokteyllerin yanı sıra zengin bir yemek seçkisi bulunan mekana, akşamüzeri iş çıkışı gidip gün batımı keyfi yapmanızı öneririz. Zengin menüsünden leziz yemekler tadıp geceyi burada noktalayabilirsiniz.

Banyan

Boğaz köprüsü ve Ortaköy Camii solunuzda, Topkapı Sarayı ve Kız kulesi sağınızda, Beylerbeyi, Üsküdar ve Salacak tam karşınızda bir gerdanlık gibi sizi selamlıyor. Thai, Japon ve Kore mutfaklarının en leziz yemeklerini bu terasta tadın, leziz kokteyller yudumlayıp hem damağınıza hem gözünüze ziyafet çekin.

Jigger Kitchen Roof&Bar

Kalamış Marinası’ndaki Wyndhan Grand İstanbul’un terasında hizmet veren Jigger Kitchen Roof&Bar’ın dekorasyonu hepten yenilendi. Oturma düzeni, sosyal mesafe zorunluluğuna göre yeniden şekillendirildi. Yeni yaz menüsündeki leziz yemekler ve egzotik yaz kokteylleri sizleri bekliyor.

Vogue

Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi'ndeki BJK plazanın terasında, 20 yıldır misafirlerine yemek ve eğlence sunan mekan artık İstanbul'un klasikleri arasında. Solda köprü manzarası, sağda Ayasofya, Kız Kulesi ve Adalar manzaralı mekanın alanı hayli geniş. Vogue'un yemek öncesi veya sonrası sosyal mesafeli bir şekilde sosyalleşebileceğiniz lounge alanı da var.

BONUS

Firuzende Galata

Monkey / Beyoğlu

360 İstanbul / Beyoğlu

Del Mare / Çengelköy

Duble Meze Bar / Pera