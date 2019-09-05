Kuşburnu çayı hafif mayhoş bir tat bırakan vitamin ve mineral deposu, bağışıklık güçlendirici bir kış içeceğidir. Bu sağlıklı meyve lezzetli olduğu kadar içerisinde sağlığınız açısından yararlı bileşenler de bulundurmaktadır. Kuşburnu çayı Türkler ve Çinliler tarafından yıllarca ilaç olarak kullanılmıştır. Eski zamanlarda çeşitli enfeksiyonel hastalıklar ve kış hastalıkları kuşburnu çayı ile tedavi edilirdi. Kuşburnu çayını paketlenmiş olarak tüketmek yerine kurutulmuş meyve olarak çayını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kuşburnu çayı nasıl yapılır sorusunu soruyorsanız en sağlıklı kuşburnu çayı pişirme yöntemlerini birazdan vereceğimiz bilgilerde bulabilirsiniz.

Kuşburnu çayı nasıl yapılır sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Mevsiminde toplanan kuşburnu kışa hazır hale getirmek için kurutulur. Kurutulmuş kuşburnundan çay hazırlamak isteyenler bu C vitamini deposu besinden mutlaka faydalanmalıdırlar. Kuşburnu çayı nasıl yapılır sorusunu soranlara işte aşama aşama kuşburnu çayı tariflerimiz.

MALZEMELER

Taze toplanmış kuşburnu

Kaynayan su

SUYU KAYNATIN

Kullanacağınız bardağın büyüklüğüne göre su miktarını ayarlayın. Su iyice kaynatıldıktan sonra, suyu ısıya dayanıklı bir bardağın içine dikkatlice dökün.

KURUTULMUŞ KUŞBURNU MEYVESİNİ AVUCUNUZA ALIN

Kuşburnu, kaynamış suyun olduğu bardağa yerleştirin. Suyun kuşburnunu tamamen kapladığından emin olun. Bunun olmadığını fark ederseniz, ya kaynar ve daha fazla sıcak su ekleyin ya da kuşburnunu kabın dibine itmek için bir kaşık kullanın.

DEMLEME AŞAMASI

Kuşburnu ve kaynamış suyu 10-15 dakika dikleşmeye bırakın.

10-15 dakika sonra, çayı dikkatlice servis kaplarına dökün.

KURUTULMUŞ KUŞBURNU MEYVESİNDEN ÇAY YAPIMI

Mevsiminde topladığınız yaş olan kuşburnu meyvelerini güneşte veya evde kurutabilirsiniz. Ancak havanın nemli olduğunu düşünüyorsanız ve vaktiniz yeterince yoksa kuşburnunu fırında da kurutabilirsiniz.

KUŞBURNU NASIL KURUTULUR?

1.ADIM: Dilediğiniz miktarda kuşburnunu alın. İyice yıkayın.

2.ADIM: Daha sonra kuşburnu bıçakla ikiye bölün. İçerisindeki çekirdekleri çıkarmak isterseniz ayıklayın.

3.ADIM: Yağlı kağıt üzerine meyveleri serin ve fırına yerleştirin.

4.ADIM: 120 derecede çalıştırdığınız fırına kuşburnu meyvelerini ekleyin.

5.ADIM: Kuruduktan sonra çıkarabilirsiniz.

KURUTULMUŞ KUŞBURNU MEYVELERİNDEN ÇAY YAPIMI

1.ADIM:Her çay bardağı için 1 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu karışımı kullanın.

2.ADIM: Bitki çayı süzgecinin içerisine kuruttuğunuz kuşburnu çayını ekleyin.

3. ADIM: sonrasında süzgecinizi bardağın içerisine alın.

4. ADIM: 15 dk boyunca süzgeci bardağınızda tutun.

5. ADIM:15 dk sonunda çayınız tüketilmeye hazır haldedir.



