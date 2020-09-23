Yemek Her yemeğin yanına: Kuskus tarifi

Her yemeğin yanına: Kuskus tarifi

Yemek

Her yemeğin yanına: Kuskus tarifi

İster çorbaların içine isterseniz de sade makarna gibi tüketebileceğiniz kuskus tarifi birçok kişi tarafından sevilen ve kolaylıkla yapılan bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kuskus tarifi arıyor ya da kuskus nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuskus tarifinin püf noktaları için "Kuskus tarifi, kuskus nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

23 Eylül 2020, Çarşamba 17:49 Son Güncelleme:
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Severek tüketeceğiniz kuskus tarifi evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kuskus tarifi arıyor ya da kuskus nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuskus tarifinin püf noktaları için "Kuskus tarifi, kuskus nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kuskus tarifi

Kuskus malzemeleri

  • 1,5 su bardağı kuskus
  • 1/2 kahve fincanı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı sıcak su

Kuskus yapılışı

Tencereye tereyağ ve sıvı yağ alınıp erimesini sağlıyoruz. Erimekte olan yağın içine kuskus makarnası ilave ediliyor. Kuskus makarnası orta hararetli ateşte hafif saydamlaşana kadar yaklaşık 1-2 dakika kavruluyor. Kavrulan kuskus makarnanın üzerine su ilave ediliyor. Kuskus makarnanın içine tuz ilave edilip karıştırılıyor. Kuskus makarnası pişmesi için küçük ocağa alınır ve tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakılır. Göz göz olduğunda suyunu çektiğinde kuskus makarnamız hazır.

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