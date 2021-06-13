Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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