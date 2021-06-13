Türkiye Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

13 Haziran 2021, Pazar 16:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi  (İlkeler  ve  Kriterler)  uyarınca  üniversitemizin  çeşitli  birimlerine  öğretim  üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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