Kütahya'da Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs vakalarının artması nedeniyle ilçede yeni kararlar aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, toplantıda, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Corona virüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için, ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmasına, nikah merasimlerinin daha önce belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.



