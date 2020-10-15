Türkiye Kütahya Emet'te ev ziyaretleri yasaklandı

Kütahya Emet'te ev ziyaretleri yasaklandı

Türkiye

Kütahya Emet'te ev ziyaretleri yasaklandı

Kütahya Emet'te corona virüs vaka sayısında artış yaşanmasının ardından ev ziyaretleri, misafirlikler, mevlit ve doğum günü partileri 15 günlüğüne yasaklandı.

15 Ekim 2020, Perşembe 13:12 Son Güncelleme:
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Kütahya'da Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs vakalarının artması nedeniyle ilçede yeni kararlar aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, toplantıda, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Corona virüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için, ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmasına, nikah merasimlerinin daha önce belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.


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