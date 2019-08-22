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Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kütahya'da, ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

22 Ağustos 2019, Perşembe 22:51
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Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Kütahya-Çavdarhisar Karayolu'nun Yalnızsaray Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, isim ve plakaları henüz belirlenemeyen biri ambulans iki otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

KÜTAHYA (İHA)



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