Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Kütahya'da, ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaza, Kütahya-Çavdarhisar Karayolu'nun Yalnızsaray Kavşağı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, isim ve plakaları henüz belirlenemeyen biri ambulans iki otomobil çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KÜTAHYA (İHA)