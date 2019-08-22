Kaza, Kütahya-Çavdarhisar Karayolu'nun Yalnızsaray Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, isim ve plakaları henüz belirlenemeyen biri ambulans iki otomobil çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÜTAHYA (İHA)







