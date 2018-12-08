Kütahya'da feci kaza! Baba öldü, anne ile oğlu yaralandı Kütahya'da bir otomobil, önünde seyreden kamyona feci şekilde çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Turan Fidan (50) olay yerinde öldü, eşi ile oğlu ise yaralandı