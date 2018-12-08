Kütahya'da feci kaza! Baba öldü, anne ile oğlu yaralandı
Kütahya'da bir otomobil, önünde seyreden kamyona feci şekilde çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Turan Fidan (50) olay yerinde öldü, eşi ile oğlu ise yaralandı
Dün gece Kütahya istikametine doğru giden Hüseyin Enes Fidan'ın kullandığı otomobil, önünde ilerleyen Polat Yetişen’in kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Enes Fidan’ın babası Turan Fidan olay yerinde öldü, annesi Fatma Fidan (51) ile kendisi yaralandı.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTI
Hurdaya dönen araçta sıkışan Fatma Fidan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.
Hüseyin Enes Fidan ile annesi Fatma Fidan ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)