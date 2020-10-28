Türkiye Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Türkiye

Kütahya'nın Emet ilçesinde ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde corona virüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin kararın süresiz olarak uzatıldığı açıklandı.

28 Ekim 2020, Çarşamba 23:25 Son Güncelleme:
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Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs vakalarının artması nedeniyle 15 gün önce ilçede vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin yasaklandığını açıklamıştı. Corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kurul, ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin süresiz olarak yeniden yasaklandığını açıkladı.

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Kurul kararında, "Corona virüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren sınırlandırılmasına karar verildi” denildi.

DHA


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