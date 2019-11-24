Kutsal meslek ile ilgili yapılan anketin sonucu çok üzücü

Prestij kaybetti

Araştırma şirketi Areda Survey, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bir araştırma yaptı. Türkiye genelinde 10 bin 467 kişiyle yapılan araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 69.3’ünün halen öğretmenler gününü kutladığı bir öğretmeni var.

Ankete katılanların yüzde 67.3’ü öğretmenliğin statü ve prestij kaybına uğradığını düşünüyor. Vatandaşların yüzde 66.6’sı, bir başka deyişle her 3 kişiden 2’si çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor.

Toplum duyarsız

Katılımcıların yüzde 79.4’ü toplumun, öğretmenlerin sorunlarını önemsediğini ve duyarlı davrandığını düşünmüyor. Yüzde 52.9’u öğretmenlerin topluma yön veren aydın kişiler olduğu fikrine katılıyor. Bu fikre kısmen katılanların oranı ise yüzde 34.8. Her 100 kişiden 39.9’u ailelerin çocukları için üstlenmedikleri sorumlulukları öğretmenlere yüklediğini düşünüyor.

'Özlem hiç bitmiyor'

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran’da belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda karne töreninin ardından evine dönen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) şehit olmuştu.

Şanlıurfa Siverek’te sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz 1 hafta sonra 16 Haziran’da Gümüşhane’ye giderken Tunceli Pülümür’de PKK’lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilmişti.

Aileleri, evlatları olmadan 3’üncü öğretmenler gününü geçiriyor. Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın “Özlem hiç bitmiyor. Günden güne daha da artıyor” dedi. Necmettin öğretmenin annesi Gülay Yılmaz da oğlunun giydiği ve hiç yıkamadığı gömleğini koklayarak özlemini dindirmeye çalışıyor.

DHA